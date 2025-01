Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 24 gennaio: voglia di mettersi in gioco per il Leone, nuove avventure per il Sagittario

Ecco l’diFox per venerdì 242025! Con l’anno nuovo ormai avviato, questo venerdì ci invita a riflettere sul nostro cammino e a consolidare i propositi fatti nelle settimane precedenti. Le energie planetarie sono in movimento e favoriscono introspezione e azione: Mercurio porta lucidità, mentre la Luna in posizione strategica accende le emozioni. È il momento ideale per trovare un equilibrio tra cuore e mente, tra ciò che desideriamo e ciò che possiamo concretamente realizzare. Le stelle vi guidano verso una giornata di consapevolezza e di piccole grandi scelte.diFox, per venerdì 242025, segno per segnoVediamo segno per segno cosa riserva il cielo diArieteCari Ariete, siete in una fase di costruzione importante. Sul lavoro, si apronopossibilità: siate pronti a coglierle senza indugio.