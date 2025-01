Anteprima24.it - Nel weekend nuova perturbazione colpirà l’Italia, pioggia e neve

Tempo di lettura: 2 minutiOggi è tregua meteorologica in Italia ma durerà poco. Già nelè prevista, infatti, unache porterà piogge estese ein alta quota. E’ quanto annuncia Antonio Sanò fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Nella giornata odierna si prevedono gli ultimi piovaschi tra Toscana orientale, Umbria e Marche e un po’ di nuvolosità residua al Nord – afferma – per il resto il tempo sarà buono e decisamente caldo. Elevate le temperature rispetto la media del periodo”. In Sicilia la temperatura raggiungerà picchi fino a 24°C e segnerà oltre i 20°C su buona parte del Sud e in Sardegna. Ma durerà poco. Neluna fortesull’Nord Atlantico guasterà il tempo anche sullo Stivale. Già da sabato si registreranno i primi rovesci sul Nordovest, poi tra domenica e martedì il maltempo molto intensoil Nord e parte del Centrosud.