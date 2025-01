Puntomagazine.it - MPS lancia offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca

Leggi su Puntomagazine.it

MPSun’OPSsu: valutazione da 13,3 miliardi di euroMonte dei Paschi di Siena (MPS) ha annunciato il lancio di un’di(OPS)su, valutando la banca milanese 13,3 miliardi di euro. L’operazione offre un premio del 5,03% rispetto al prezzo di chiusura diin Borsa al giorno precedente. La proposta prevede unodi 23 azioni MPS per ogni 10 azioni. L’istituto senese mira a completare l’entro il terzo trimestre del 2025La reazione diFonti finanziarie indicano checonsidera l’“ostile”. Nonostante l’OPS non sia giunta del tutto inattesa, il consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia si riunirà nei prossimi giorni per esaminare la proposta.