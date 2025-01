Ilfattoquotidiano.it - Manchester City, dietro il boom di acquisti non c’è solo la crisi della squadra di Guardiola: i rischi di una sentenza ormai imminente

Sta accadendo nel calcio internazionale un qualcosa che, appena pochi mesi fa, sembrava impossibile: il(25esimo nel “classificone” Champions, in questo momento è out) potrebbe giocare mercoledì 29 gennaio l’ultima gara europea nonstagione, ma pure di un periodo dai contorni non ancora precisati. La sfida contro il Bruges, all’Etihad, è l’estremo tentativo di agguantare i playoff: per un club considerato la scorsa estate tra le grandi favorite del torneo è uno smacco, in linea con il quinto posto in campionato e l’eliminazione precoce in Coppa di Lega. Il Bruges (20esimo) di Nicky Hayen non è il PSG che ha demolito a Parigi i Citizens, passando dallo 0-2 al 4-2 in 37 minuti, ma è in corsa per chiudere tra le prime 24 e approdare agli spareggi. Ilattuale non può snobbare nessuno, neppure una formazione come quella belga, con un parco giocatori valutato 150 milioni di euro: meno del prezzo d’autore di Haaland (200 milione), un decimoquotazionerosa inglese (1,29 miliardi).