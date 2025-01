Quotidiano.net - La Bussola per la Competitività Ue: linee guida su sostenibilità e innovazione

Laper laUe, si legge nella bozza del documento atteso per mercoledì, lancia delle "per il lavoro dei prossimi anni" sulla base di alcuni principi: "sostenibile, fine del gap sull'" con altri Paesi, "aumento della sicurezza economica e fine delle dipendenze energetiche, una roadmap per la decorbanizzazione". "Cominceremo con una prima proposta Omnibus di semplificazione il mese prossimo, che comprenderà nei settori della rendicontazione della finanza sostenibile, della due diligence die della tassonomia", si legge nella bozza, visionata dall'ANSA. Attorno alle sue priorità quinquennali il documento prevede interventi nel mercato unico, nella semplificazione, nelle competenze, nella competizione finanziaria, nel coordinamento.