In USA dei robot aspirapolvere hackerati hanno insultato i proprietari

Essere insultati dai propri elettrodomestici è una situazione surreale, ma possibile. È quanto accaduto a Daniel, un uomo americano, che si trovava tranquillamente nel suo salotto quando ha sentito una voce metallica alle sue spalle gridare un insulto razzista: “neg*o”. Ci sono voluti alcuni secondi per realizzare che a parlare non era una persona, ma il suo, che stava pulendo il pavimento. Il colpevole? Gli hacker. Le aspirapolveri intelligenti, sono vulnerabili a intrusioni a causa di sistemi di sicurezza deboli e difetti nel software, come problemi legati ai Pin o connessioni Bluetooth poco protette. Ma il problema non si limita a questi dispositivi: in generale, la tecnologia smart, progettata per semplificare la vita, può diventare uno strumento di sorveglianza se non adeguatamente protetta.