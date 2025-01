Puntomagazine.it - In occasione della Settimana della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto

Giornata della Memoria 2025: Eventi commemorativi a Benevento e Montesarchio

Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, darà avvio agli eventi commemorativi con un momento di riflessione e di confronto presso un comune della Provincia, per valorizzare, anche nelle aree interne del territorio, quei momenti identitari in cui la comunità si riconosce nei valori della Costituzione Repubblicana.

Pertanto, parteciperà insieme alle istituzioni locali e ai vertici delle Forze di polizia Lunedì 27 gennaio alle ore 10,30 presso l'auditorium dell'Istituto di istruzione superiore "Enrico Fermi" di Montesarchio alla manifestazione "Comprendere è impossibile, conoscere è necessario". 

Gli eventi proseguiranno il giorno 30 gennaio alle ore 9,30 presso l'aula magna dell'Università Giustino Fortunato (Via Delcogliano – Benevento), con la proiezione del nuovo docufilm "Liliana" (2025), organizzata dalla Prefettura di Benevento in collaborazione con il Laboratorio interdisciplinare sulla Shoah promosso dallo stesso Ateneo.