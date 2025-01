Inter-news.it - Frattesi torna titolare in Lecce-Inter! Inzaghi oltre il mercato

Davidetornerànella partita tradello stadio Via del Mare. Il centrocampista avrà l’occasione per cancellare le ultime settimane di voci, Simonevail– Simonenon può pensare affatto al, non può permetterselo in questo momento. L’domenica giocherà la quinta partita in fila negli ultimi quattordici giorni e continuerà il filotto nelle settimane a venire. Al Via del Mare i nerazzurri si giocano la possibilità di agganciare il primo posto, o si spera per lo meno avvicinarlo: il motivo riguarda anche lo scontro Napoli-Juventus nel sabato pomeriggio. L’scenderà in campo asapendo già il risultato del Maradona. La sorpresa sarà Davide, l’occasione che non ti aspetti in!RITORNO –prenderà il posto di uno stanco Barella e tornerà a giocare dal primo minuto dopo quasi tre mesi.