F1, nuovi dettagli sul mega show di Londra. Minutaggio serrato per la presentazione dei team

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2025 di Formula 1, al via il prossimo 16 marzo con il GP d’Australia. E mentre tutti idel circus stanno effettuando le prime prove con le rispettive monoposto cresce sempre di più l’attesa per il maxi evento didelle livree, pianificato per il 18 febbraio nella mitica O2 Arena di, di cui sono emersinelle scorse ore. I più attenti si ricorderanno che l’iniziativa avanzata da Liberty Media non è una novità assoluta nel movimento. Esiste infatti un precedente simile, datato 2010, che però non riscosse il successo sperato. L’obiettivo è chiaramente quello di focalizzare l’attenzione sull’inizio del Campionato, promuovendo un vero e proprio spettacolo d’intrattenimento fuori dalla canonica pista. Le squadre presenteranno le nuove livree pensate per il 2025 su vecchie monoposto.