Ilgiorno.it - Brescia, nessun colpo di scena da Lady Golpe: “Non ho mai ricevuto pressioni da Giraudo”

– Buona la quarta. Dopo tre convocazioni a vuoto (e un accompagnamento coatto) ierisi è palesata. E si è fatta interrogare dal Tribunale dei minori nell’ambito del processo a Marco Toffaloni, l’ex ordinovista veronese accusato di essere uno dei presunti esecutori della strage di piazza Loggia. Non è venuta in aula ma c’era: in videocollegamento da Roma. Nelle sue lettere scritte nelle scorse settimane al presidente, Federico Allegri, prometteva colpi di. Invece a quanto si è appreso non si è verificato nulla di tutto questo. Citata dalla difesa,, al secolo Donatella Di Rosa, 65 anni, era già balzata agli onori delle cronache negli anni ‘90 per le sue rivelazioni - poi ritenute infondate - su un presuntodi Stato tramato da alti ufficiali italiani, tra cui l’ex marito e l’amante.