Lapresse.it - Benevento, abusi su nipotina e figlia acquisita: arrestato un 62enne

Violenza sessuale aggravata consumata e reiterata per anni ai danni della giovane nipote e delladella seconda moglie, sin da quando erano minorenni: sono le pesanti accuse che hanno portato all’arresto da parte della polizia, venerdì notte, di undi Montesarchio (). La misura cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di. In fase esecutiva ha collaborato la Polizia Postale di Cuneo, dove si trovava l’indagato.Una vittima abusata fin da quando aveva sette anniLe indagini sono partite in seguito alla denuncia della giovane nipote, che, con l’assistenza di una psicologa, ha raccontato nel dettaglio i ripetutisessuali commessi dallo zio nei suoi confronti dall’età di sette fino ai tredici anni. Nelle occasioni in cui la ragazzina si tratteneva a dormire a casa degli zii, la notte lo zio la costringeva con violenza ad atti sessuali di varia natura.