Amoabeng | Sono tutte finali Qui sono stato subito a mio agio Bello l’inserimento in giallorosso

"Ogni domenica sarà una finale". Frase fatta, ma sempre più vera quando in campo ci va il Ravenna. I giallorossi se neaccorti domenica scorsa nella trasferta di Ponte a Egola contro il Tuttocuoio. E anche Franklo ha capito in fretta, anche se, notizia dell’ultimora, ieri si è infortunato (stiramento) e domenica non sarà disponibile. Il ventiquattrenne difensore centrale italo ghanese èuno dei testimoni oculari di come un avversario come il Tuttocuoio si sia trasformato e abbia reagito, mettendo in mostra tutto un repertorio di armi, anche quelle che afferiscono alla sfera (per non essere troppo pesanti) del mestiere, per arrivare all’obiettivo del pareggio. Poi è anche vero che il Ravenna ha avuto le proprie responsabilità nell’azione che ha portato al rigore del pareggio avversario.