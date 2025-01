Liberoquotidiano.it - ADM, al via la sperimentazione dell'App di tax-refund: il sistema per il rimborso dell'Iva sui prodotti acquistati in Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Partirà a breve la'App per la procedura di taxprogettata dall'Agenziae Dogane e dei Monopoli in collaborazione con Sogei. Stamattina, presso la sede di Piazza Mastai a Roma, Stefano Saracchi, direttorea Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale'ADM, insieme a Claudio Oliviero, Direttorea Direzione Dogane, e Rosanna Lanuzza, Direttricea Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, ha presentato il progetto agli operatori del settore (taxoperators) e ai funzionari'Agenzia che ne seguiranno per primi la. Scaricando quest'App in lingua inglese su smartphone, tablet o pc, i viaggiatori - residenti extra Ue - potranno fruire di un nuovo, facile e veloce, di'Iva suiin