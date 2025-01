Metropolitanmagazine.it - 5 Horror classici che vorremo vedere diretti da Eggers

Robertcontinua ad affermarsi come uno dei migliori registi di filmmoderni, la sua prima pellicola, The Witch, aveva conquistato gli amanti dell’orrore e il suo ultimo lavoro non è stato da meno. Nosferatu è uscito da poco tempo nelle sale cinematografiche, ma ha da subito fatto parlare di sé, tanto da essere un candidato alla corsa agli Oscar come migliore scenografia, miglior trucco, miglior fotografia e migliori costumi. Ma il regista ha già lo sguardo orientato verso il futuro e ha annunciato un nuovo film sui licantropi dal titolo Werwulf. Ma oltre al nuovo progetto, ecco in qualici piacerebbeil regista Robertin futuro!Ecco in qualici piacerebbela firma di RobertIl mostro della laguna nera – Photo Credits cinefatti.