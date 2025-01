Ilrestodelcarlino.it - Processo ‘Radici’, cadute buona parte delle aggravanti mafiose: condanne per 98 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 23 gennaio 2025 –per un totale di 98sono contenute nella sentenza del, emessa oggi dal collegio penale del tribunale di Ravenna, presieduto dal giudice Cecilia Calandra. Collegio che si era ritirato in camera di consiglio nella mattinata di lunedì scorso. Il pm della Dda di Bologna Marco Forte aveva chiesto pene per oltre 110. L’accusa riguardava tra l’altro il controllo di locali della riviera, gestiti per la procura con modalitàper riciclare denaro della criminalità organizzata. Tra lepiù pesanti,, spicca quella a 13e 3 mesi per Saverio Serra, considerato personaggio legato al clan ‘ndranghetistico Mancuso di Limbadi e attualmente in carcere; il pm per lui aveva chiesto 15e 11 mesi.