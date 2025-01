Amica.it - Pierpaolo Piccioli andrà da Fendi? JW Anderson da Dior? E Maria Grazia Chiuri? Da Gucci? Gente che va, gente che viene: oggi la moda è un grand hotel

Potremmo ribattezzarla creatività in tour.che va,chelaè un, almeno quella che ospita i direttori creativi dellei maison del lusso, sostituiti sempre più rapidamente in un giro di poltrone che spesso si ripete a distanza di poche stagioni in ciascun brand. Direttori artistici, rockstar e celebrity di varia estrazione arrivano e partono (o vengono fatti arrivare e caldamente invitati a partire) portando con sé le loro valigie cariche di idee, un po’ brillanti, un po’ scadenti. E i concierge – ovvero ii marchi – li accolgono con tappeti rossi e drink esclusivi.Ma c’è una sottile ironia in questo gioco di ruoli: mentre ognuno lascia la sua firma sul registro delle presenze, è sempre difficile dire chi resterà davvero nella memoria e chi sarà dimenticato al check-out.