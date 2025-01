Ilgiorno.it - Nella bozza 1.322 assunzioni: "Non bastano"

Il numero diprogrammate da Palazzo Marino è stato ritoccato verso l’alto - dalla proposta iniziale di 1015 inserimenti a quella di 1322 - ma per i sindacati non è sufficiente per coprire i buchi negli organici degli uffici comunali.che verrebbero concentrate per lo più nel comparto sicurezza, con 280 nuovi agenti della polizia municipale, e nell’educazione, dove ladel piano 2025 prevede 405 inserimenti. "Grazie all’azione sindacale i numeri delle, delle progressioni verticali e delle stabilizzazioni sono aumentati", ha spiegato Giovanni Molisse, segretario della Fp Cgil di Milano, dopo l’ultimo incontro sindacale sulle politiche occupazionali del Comune. "Nonostante ciò nessuna organizzazione sindacale ha sottoscritto l’accordo – ha proseguito – perché ritenuto insufficiente rispetto alle gravi carenze di organico dell’ente.