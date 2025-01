Ilrestodelcarlino.it - Nanni dirige il Piccolo Coro dell’Antoniano

È stato Stefanore il, protagonista del pomeriggio di musica nell’ambito di ’Pitti Bimbo Immagine 100’, dopo l’addio di Sabrina Simoni. Un incarico che l’Antoniano definisce "temporaneo", almeno per il momento. Ieri i quaranta piccoli coristi hanno portato in Toscana le canzoni più famose dello Zecchino, da ’Il coccodrillo come fa?’ e ’Il valzer del moscerino’ ai brani più recenti, come ’Diventare un albero’, vincitore dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. Le prove, sotto la guida di, sono iniziate il 7 gennaio, dopo la tournée in Cina, che per il settimo anno consecutivo ha registrato il ’tutto esaurito’ per sette concerti.comunque è decisamente di casa all’Antoniano: professore di musica delle scuole medie, alle Maestre Pie aveva fondato ildella scuola, negli anni ha contribuito anche alla selezione dei brani dello Zecchino d’Oro.