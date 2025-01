Milei difende Elon Musk | Vilipeso dal wokismo per un gesto innocente – Il video

Leggi su Open.online

«Il denominatore comune degli Stati e delle istituzioni in crisi è il virus mentale della ideologia woke. Questa è la grande epidemia della nostra epoca che dobbiamo affrontare, il cancro che bisogna estirpare. Lo spirito da pioniere oggi è incarnato fra gli altri dal mio caro amico, ingiustamentedalnelle ultime ore, per unche voleva solo esprimere la sua gratitudine alla gente». Queste le parole del Presidente argentino Javier, nel suo intervento al Forum economico di Davos. «Non mi sento solo – ha aggiunto – perché nel corso di un anno nuovi alleati hanno abbracciato le idee di libertà in ogni angolo del mondo, dall’incredibilealla mia cara Giorgia Mi fino al presidente israeliano Netanyahu e al presidente Usa Donald Trump». L'articolo: «dalper un» – Ilproviene da Open.