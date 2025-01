Ilfattoquotidiano.it - “Lavoratori sostituiti dall’intelligenza artificiale”: sciopero alla Maersk di Genova. Sindacati: “208 milioni di utile ma tagliano il personale”

“Quattro persone sono state improvvisamente lasciate a casa, senza preavviso e senza rispetto per la loro dignità”. È quanto hanno denunciato le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil durante il presidio di mercoledì 22 gennaio davantisedeai Magazzini del Cotone, dove oltre cento, compresi i quattro dipendenti licenziati, si sono radunati per protestare contro quella che definiscono una “decisione ingiustificata” da parte della multinazionale danese. I quattro, con un’anzianità di servizio che varia dagli 8 ai 25 anni, sono stati convocati venerdì scorso per un presunto “meeting sulla performance”, durante il quale hanno ricevuto le lettere di licenziamento e l’ordine di lasciare immediatamente l’ufficio. Secondo le organizzazioni sindacali, “le loro mansioni sono state trasferite nelle Filippine, mentre altre sono state sostituite”.