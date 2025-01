Lettera43.it - L’annuncio di Welcome to favelas: «Incontrato emissari di Elon Musk»

In attesa di comprendere se sia solamente una trovata o un (inquietante) progetto concreto, attraverso un enigmatico post pubblicato nella giornata del 23 gebbaio, la pagina Instagram da più di un milione di followerto, ha annunciato come alcuni «rappresentati europei dihanno avuto un incontro con gli amministratori di realtà social legate al mondo dell’informazione indipendente, tra cui, per l’Italia,to. Al momento, le parti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma l’incontro è stato giudicato dai partecipanti come necessario e molto stimolante», aggiungendo un hashtag molto caro al magnate sudafricano, #youarethemedianow. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dato(@to4k)Post che ha attirato in maggioranza commenti negativi: «Quanti soldi vi hanno offerto per farvi diventare loro servi?», è quello con più like, o ancora: «Il mondo in mano ad una singola persona che ha disponibilità per 400 miliardi di dollari», «Sta comprando anche voi? Alla faccia della libertà d’informazione.