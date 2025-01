Rompipallone.it - Il Racing City Group Global vuole la Lucchese: presentata l’offerta

Il gruppo australiano è alla ricerca di un accordo per quanto riguarda l’acquisizione completa e immediata del clubUn’altra squadra del nostro calcio potrebbe finire presto in mani straniere. Per la precisione parliamo della, un gruppo australiano che ha presentato un’offerta per la1905, società che attualmente milita nel Gruppo B di Serie C, terza serie del calcio italiano.I due rappresentanti, Justin Davis e Morris Pagniello, hanno presentato un’offerta a Giuseppe Lungo per l’acquisizione del club ad effetto immediato. Entrambi fanno parte dell’importante società di gestione sportiva con sede a Londra. Tra l’altro, anche una conoscenza del calcio italiano ne fa parte anche ovvero Achraf Lazaar, ex terzino di Newcastle e Palermo.Offerta per la: la situazioneCome detto, è stata fatta un’offerta vera e propria a Giuseppe Lungo per quanto riguarda l’acquisizione completa della proprietà con tanto di diritti e responsabilità legati alla società per quello che potrebbe essere un passaggio del testimone storico per la società rossonera.