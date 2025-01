Gamberorosso.it - Dopo un 2023 da dimenticare, l'agricoltura italiana torna a crescere in un'Europa che non brilla

unmolto complesso e col segno negativo nelle principali voci del bilancio, il settore agricolo italiano vira in positivo nel corso del 2024, in particolare nelle componenti della produzione (+1,4%) e del valore aggiunto (+3,5%). Un incremento a volume che, considerando il +9% a valore rispetto all'anno precedente, consente all'Italia di consolidare il primato europeo per il valore aggiunto in(42,4 miliardi di euro, da 38,9 dell'anno scorso), che già deteneva (ma di poco) nel, e stavolta davanti a Spagna (39,5 mld con +16,2%) e Francia (35,1 mld con un calo di oltre sette punti). Considerando i valori complessivi della produzione, l'Italia (con 74,6 mld di euro) è terza dietro Germania (75,4 mld) e Francia (88,4 miliardi). I dati sono contenuti nel report dell'Istat che ha diffuso le stime preliminari sull’andamento economico del settore agricolo per il 2024.