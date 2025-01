Quotidiano.net - Cos’è il dumpster diving: quando la lotta allo spreco alimentare diventa estrema

Roma, 23 gennaio 2025 – È una moda un po', che nasce nell’ottica del riciclo e dellaetica, sconfinando però a volte nel furto e nel non rispetto delle più elementari norme igieniche. Sono probabilmente queste due oggettive problematiche a limitare la diffusione di una tendenza detta “”, che consiste nel cibarsi di spazzatura, o meglio degli avanzi di cibo che si trovano nei secchi dell’immondizia. Solitamente, almeno nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Paesi nei quali è più praticata, tale pratica avviene nei pressi dei supermercati, dove grosse quantità di cibo vengono gettate perché scadute, o comunque non vendibili per difetti o per interruzione della catena del freddo, oppure ancora perché con confezioni danneggiate o non conformi agli standard obbligatori per la vendita.