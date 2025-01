Che cos’è lo stoccaggio dei cereali e come si fa?

Leggi su Ildenaro.it

Lodeirappresenta una delle fasi determinanti all’interno della filiera agroalimentare. Il processo garantisce la conservazione delle materie prime e ne preserva le qualità nutrizionali, assicurando al contempo la sicurezza per il consumo umano e animale.si svolge in maniera corretta mantenendo gli standard qualitativi alti? Approfondiamo meglio l’argomento.Chelodei?Quando si parla dideisi indica la conservazione dei chicchi raccolti in condizioni ottimali, per un determinato periodo di tempo (che risulta variabile). Tale pratica è usuale per evitare il deterioramento dovuto a fattori ambientali, o a causa dell’azione di insetti e di microrganismi.Durante il processo entrano in scena i silos, strutture specifiche progettate appositamente per la conservazione deie dotate di sistemi di controllo avanzati.