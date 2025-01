Thesocialpost.it - Bonus asili nido 2025: a chi spetta e come fare domanda

Leggi su Thesocialpost.it

Ilasiloè una grande opportunità per le famiglie italiane. Questo sostegno economico aiuta a coprire i costi dell’iscrizione all’asilo, sia pubblico che privato, e per l’assistenza domiciliare in caso di bambini con gravi patologie. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Leggi anche: La Francia si prende i risparmi degli italiani. Eccoe dove finiranno i nostri soldi: “Una Caporetto bancaria”A chiIlasiloa:Genitori o affidatari che si occupano delle spese per la retta dell’asilo.Persone conviventi con il bambino per ilrelativo all’assistenza domiciliare.Requisiti necessariPer richiedere il, è necessario soddisalcuni requisiti:Essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno valido.