Blitz in città | pesce avariato in due nei guai

Ha coinvolto anche il territorio della provincia di Forlì-Cesena il lavoro della Guardia Costiera dell’Emilia Romagna, impegnata nel 2024 nella tutela della filiera ittica e delle risorse marine, un settore fondamentale per l’ambiente, la sicurezza alimentare e l’economia. Si sono intensificate le attività di controllo e prevenzione volte a garantire trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera ittica, contrastando la pesca illegale e la vendita di prodotti ittici non conformi, fenomeni che rappresentano un rischio per l’ecosistema marino e la tutela dei consumatori, oltre a danneggiare la concorrenza leale tra gli operatori del settore. Durante le festività natalizie, quando la domanda di prodotti ittici raggiunge il suo picco, è stata condotta l’operazione complessa denominata "E-Fishing".