Oasport.it - Un Sonego gagliardo esce tra gli applausi agli Australian Open: Shelton la spunta in 4 ore

Leggi su Oasport.it

Finisce ai quarti di finale, ma non prima di 3 ore e 50 minuti di batta, il cammino di Lorenzo. Il primo quarto di finale della carriera il torinese lo gioca a viso aperto, ma Benria raggiungere la seconda semifinale Slam della sua carriera, vincendo con il punteggio di 6-4 7-5 4-6 7-6(4). La prossima sfida, per il giocatore di Atlanta, sarà con Jannik Sinner o Alex de Minaur, impegnati nella sessione serale sulla Rod Laver Arena.I primi game scorrono sostanzialmente senza rischi per l’uno o per l’altro, almeno fino al 2-2. Nel quinto il primo ad avere problemi è, che sba un attacco di rovescio (lo passa) e poi un dritto, dovendo così rimontare da 0-30, cosa che ria fare. Sul 3-3 il gioco più lungo del set, con l’americano che fa e disfa, regalando tre palle break per poi annullarle senza lasciare reali chance (in altre parole, niente rimpianti).