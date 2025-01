Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: venete avanti 14-5 nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-8 Errore al servizio per Gabi.23-7 Lubian appoggia a terra il pallone.22-7 Eccezionale attacco messo a terra da Zhu Ting: finta sull’incrociato e giocata vincente sulla parallela.21-7 Mani out di Zhu Ting da zona 4.20-7 Attacco incrociato impreciso giocato da Machado.19-7 Passa l’accelerazione dirompente di Haak.18-7 Si insacca tra la rete e il muro di Fahr il pallone giocato da Fedusio.18-6 MURO FAHRRRRR!17-6 Diagonale eccezionale messa a terra da Haak.16-6 Fedusio trova le mani del muro con la sua accelerazione, punto.16-5 ACE LUBIANNNNN!15-5 Ricezione errata di Szczyglowska, Wolosz non tradisce con l’attacco di prima intenzione.14-5 ACE LUBIANNNNNN!13-5 In pipe va a segno Zhu Ting dalla seconda linea.12-5 Passa la parallela di Zhu Ting.