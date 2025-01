Puntomagazine.it - La Sanità Territoriale: opportunità e sviluppi per il futuro del servizio sanitario

Il PNRR come motore di innovazione per unapiù vicina ai cittadini: esperti e istituzioni a confronto sulle sfide edel sistema.Sabato 8 febbraio 2025, presso l’Aula Consiliare del Comune di Frattamaggiore (Piazza Umberto I), si terrà il convegno dal titolo “La: Il PNRR come ulterioreper rispondere alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie delle persone che vivono nei nostri territori”. L’evento è organizzato con il patrocinio morale dell’ASL Napoli 2 Nord, del Comune di Frattamaggiore e del SUMAI-Napoli.Il tema centrale sarà il ruolo dellanell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un focus sull’organizzazione e l’implementazione di modelli di assistenza sanitaria sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.