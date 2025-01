Dilei.it - Kate Middleton, il privilegio che le ha concesso Carlo. Non accadeva da oltre un secolo

Leggi su Dilei.it

a breve potrebbe diventare la prima Principessa del Galles ad avere il potere di conferire il Royal Warrant. Nondaun. Nemmeno Diana ha avuto questo, ilche nemmeno Diana avevaÈ da tempo che Resta pensando di dare alla sua “adorata nuora”il potere di assegnare la più alta onorificenza regale ai brand britannici che si sono distinti, ossia il Royal Warrant. Un potere chesi è conquistata giorno dopo giorno, da quando si è fidanzata ufficialmente nel novembre 2010 con William.Ladyha subito fatto breccia tra le persone ed è diventata una vera e propria icona di stile. I suoi look sono copiatissimi in tutto il mondo. E i capi che lei indossa vanno esauriti in poco tempo, indipendentemente dal loro costo.