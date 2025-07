LIVE Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 in DIRETTA | Martinez in vantaggio contro Loffhagen dopo il match del romano sul campo-6

Resta aggiornato dal cuore di Wimbledon 2025, dove i protagonisti si sfidano in emozionanti incontri che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Dopo il combattuto match di Martinez contro Loffhagen, ora tocca a Cobolli affrontare Zhukayev in una sfida che promette scintille. Non perdere nemmeno un momento: clicca qui per seguire in diretta tutte le emozioni del torneo più prestigioso del tennis mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Martinez ribalta la situazione si porta avanti 2 set a 1: 6-4 dello spagnolo contro il britannico Loffhagen. A seguire la sfida di Cobolli contro Zhukayev. 15.41 Martinez pareggia i conti nel 2° set contro Loffhagen 6-2 e si va al terzo parziale sull’1-1. Si dovrà attendere per vedere in azione Cobolli. 15.03 Il britannico Loffhagen vince il primo set 6-2 contro Martinez. 14.14 Erhavec prevale nella sfida contro Kostyuk per 3-6 6-3 6-4. A breve la sfida Martinez-Loffhagen, che precede l’incontro di Cobolli. 13.34 Erhavec si impone 6-3 nel secondo parziale contro Kostyuk in questo primo incontro sul campo-16 e si va al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Martinez in vantaggio contro Loffhagen, dopo il match del romano sul campo-6

Court 5 Teichmann -#Bronzetti (dopo Tseng-Vukic) Court 8 #Sonego -Faria ore 12 Court 12 #Arnaldi -Van de Zandschulp da 0-2 (dopo Tauson-Watson) Court 16 #Cobolli -Zhukayev (dopo Erjavec-Kostyuk e Martinez-Loffhagen) 2/ Vai su X

