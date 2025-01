Ultimouomo.com - Il più doloroso dei gol dell'ex

Denis Law era la figura più strana di quella che a Manchester viene definita “la santa trinità”. Di certo non aveva l’aura religiosa che questo nome conferisce al tridente del Manchester Uniteda fine degli anni ’60 - la severità istituzionale di Sir Bobby Charlton, la sensualità malinconica di George Best. Con i capelli lunghi che partivano da un punto imprecisatoa fronte, il sorriso stralunato, da giovane sembrava uno che era riuscito a imbucarsi in un gruppo che aveva fatto successo. Con il tempo le rughe hanno finito per accentuarne ulteriormente l’espressività del volto e, dopo la finea sua carriera, ha iniziato ad assomigliare sempre di più a Rod Stewart, con cui condivideva la sazietà compiaciuta di una rockstar stagionata nel benessere.Denis Law rideva spesso e aveva una leggerezza che lo ha spinto a togliere peso a molti degli eventi più importantia sua carriera.