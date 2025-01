Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier e Zeudi abbracci e coccole nella notte: ecco cosa sta succedendo nella Casa

Mentre Helena Prestes è nel tugurio, in attesa di tornare in gioco,c'è stato un pericoloso avvicinamento tra L'ex Miss IyTalòia e il pallavolista argentino.appena trascorsa, le dinamichedelhanno subito un'importante svolta che ha coinvoltoMartinez eDi Palma. Il loro improvviso avvicinamento, caratterizzato dae frasi sdolcinate, ha scatenato il dibattito tra i fan della modella brasiliana Helena Prestes, attualmente nel tugurio in attesa del risultato del televoto.: Scherzo o attrazione? Helena Prestes è tra gli ex concorrenti che potrebbero rientraregrazie al televoto lanciato lunedì sera. I suoi sostenitori, soprattutto il gruppo degli zelena - i fan che sperano in una relazione tra Helena e- .