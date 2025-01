Lanazione.it - Ferito con tre colpi di pistola. La fuga finisce all’area di servizio

I soccorritori lo hanno trovato al distributore Quattropetroli di Chiesina Uzzanese, in via Livornese di Sotto, in località La Capanna, con tre ferite d’arma da fuoco a una gamba. Le pallottole erano ancora dentro e dicevano essere estratte alla svelta per evitare il peggio. Un marocchino di 29 anni, residente in Lucchesia, è vivo per miracolo, dopo essere statoalle Cerbaie, nel comune di Fucecchio, dopo una possibile lite legata forse a una questione di droga. Il numero unico di emergenza intorno alle 22.45 di lunedì ha ricevuto una chiamata allarmata da parte di alcuni parenti del giovane, che vivono nella zona, che hanno ridove si trovava il. Sul posto, pochi minuti dopo, sono giunte l’automedica da Lamporecchio, un’ambulanza della Misericordia di Monsummano, e i carabinieri della Compagnia di Montecatini.