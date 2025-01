Liberoquotidiano.it - "È in grado?": Romano Prodi bacchetta Elly Schlein, scoppia il caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

È tornato, ma non è il Duce. È solocon tutta la sua prosopopea archeologica, pronto ad artigliare chiunque ma senza ferire così tanto. In un colpo, ieri ha menato su Donald Trump, Giorgia Meloni e persino. Al centro della sfuriata, la consueta deriva autoritaria che si manifesta solo quando governa la destra e sparisce, come per magia, quando capita alla sinistra. Ormai in tutto il mondo. La delicatezza tocca ovviamente alla nostra premier, bollata come la destra che obbedisce perché non si è visto nessuno della sinistra globale a Capitol Hill, tranne gli ex presidenti degli Stati Uniti. Il fondatore dell'Ulivo commenta così la presenza della premier a Washington: «Dal suo punto di vista, Meloni ha fatto benissimo. Sta giocando la carta antieuropea di aderire al rapporto bilaterale con gli Usa.