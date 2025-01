Lettera43.it - Dove e come guardare i Grammy Awards 2025 in streaming

Domenica 2 febbraio, alle ore 2 italiane, si terrà la cerimonia di premiazione dei 67esimi. In programma,da tradizione, presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, la casa dei Lakers di Nba, vanterà la conduzione di Trevor Noah, al suo quinto anno consecutivo al timone dei massimi riconoscimenti musicali al mondo. Negli States l’evento sarà in diretta sul network della Cbs e insu Paramount+. Dal 2027 invece cambierà casa, spostandosi sui canali Disney a seguito di un accordo decennale fra l’azienda di Bob Iger e la Recording Academy annunciato alla fine dell’ottobre scorso. E in Italia? La cerimonia di premiazione sarà visibile sul sito ufficiale live..com, esperienza online che l’Academy offre gratuitamente agli amanti della musica in tutto il mondo. Non occorre creare alcun account: è infatti sufficiente collegarsi da pc, smartphone, tablet o smart tv sul portale e seguire tutto dal vivo.