Ilnapolista.it - Dorgu sta spingendo per essere ceduto, l’unica offerta è quella dello United (Tmw)

Patrickpotrebbe già lasciare il Lecce nella sessione invernale di questo mercato, a causa della sua stessa volontà. L’esterno sa di valere molto sul mercato e sa che le sue prestazioni hanno fatto gola a molti club europei. Tra gli altri c’è anche il Napoli, che però – al massimo – vorrebbe acquistarlo per fargli completare la stagione in Salento, e poi prenderlo a giugno. Una soluzione chestesso, stando a Tuttomercatoweb, non sembra apprezzare particolarmente dato che pare stiaper uscire subito dal Lecce (direzione, a questo punto?). Il tutto è anche collegato alla questione Garnacho, anche se il Manchester vorrà prendere un esterno difensivo a sinistra a prescindere dall’uscita dell’argentino.già lontano da Lecce a gennaio? Il giocatore spinge (Tmw)Di seguito quanto scrive la redazione di Tuttomercatoweb:“Arrivano novità sul fronte Patricke le trattative per un possibile addio dell’esterno al Lecce in questa sessione di mercato.