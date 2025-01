Coppa del Mondo di Sci Alpino l’Italia Femminile in gara a Garmisch | obiettivo podio

Leggi su Ilfaroonline.it

Prosegue ladeldi Sciper. La prossima quinta tappa si svolgerà sulle nevi della prestigiosa pista di-Partenkirchen (Germania).Il programma ha in calendario la discesa libera (sabato 25 gennaio alle ore 10.15), seguita poi da un super-G (domenica 26 gennaio alle ore 11.00).Come riporta fisi.org – Al via Federica Brignone(leader della generale e di discesa), Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Thaler e Vicky Bernardi. La squadra italiana vanta nelle gare veloci due vittorie con Brignone (supergigante del 2022) e Isolde Kostner (discesa del 1994) e cinque secondi posti (uno con Brignone in discesa nel 2020, quattro con Sofia Goggia fra il 2018 e 2019 equamente divisi fra supergigante e discesa).