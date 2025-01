Anteprima24.it - Controlli sul lavoro tra Avellino e Benevento, sospese 5 attività

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 5, oltre a multe per alcune decine di migliaia di euro, il bilancio dell’di controllo svolta in tre aziende dagli ispettori dell’Itl (Ispettorato Territoriale del) di, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del, impegnati in un’di vigilanza straordinaria finalizzata al contrasto delsommerso, iniziata durante le festività natalizie e conclusasi nei giorni scorsi. Le ispezioni hanno interessato i settori delle strutture ricettive e alberghiere, delle fiere e dei pubblici esercizi sia nel territorio diche in quello di. Nel dettaglio in tre aziende disono stati trovati 5 lavoratori in nero su 16 controllati e sono stati emessi due provvedimenti di sospensione dell’imprenditoriale.