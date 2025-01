Lanazione.it - Canzoni per anni spietati: disco e tour per i Negrita

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Super novità per iche dopo aver celebrato lo scorso settembre i 30di carriera con un indimenticabile concerto sold-out all’Unipol Forum di Milano, hanno annunciato il titolo del nuovoin uscita a marzo «Per». L’atteso concept album pubblicato da Universal rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero e arriva a seidi distanza dall’ultimo lavoro in studio. Ad anticipare questo nuovo capitolo, dal 17 gennaio è disponibile in radio e in digitale «Noi Siamo Gli Altri», una ballata profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero. Il nuovo album andrà ad affiancare i grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera deie che hanno definito il sound rock in Italia componendo così la scaletta del «Per».