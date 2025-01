Oasport.it - Basket femminile: Reyer Venezia, l’Eurolega si chiude con una sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce

Ladi oggi dell’Umananella penultima giornata di Eurolegail, a, per 86-66, certifica semplicemente ciò che era già noto: il termine ufficiale del cammino orogranata nella massima competizione continentale. Questi 40?, infatti, non hanno cambiato il destino della squadra di Andrea Mazzon, quest’oggi priva peraltro anche di Matilde Villa. Per le giallonere 22 di Emma Meesseman e 14 di Tina Charles (con 10 rimbalzi), per le venete 15 di Kamiah Smalls e Awak Kuier.Per un quartoregge il ritmo del club turco, se non altro perché a Charles, Meesseman e Williams rispondono con costanza Kuier, Berkani, Nicolodi e poi soprattutto Smalls. Di nuovo Berkani, stavolta con Santucci e Fassina, fa sì che lasia avanti 22-25 dopo un quarto, ma il secondo si trasforma in un affondo delcon la coppia Meesseman-Williams a fare ciò che vuole in attacco, mentre le vie si chiudono in difesa.