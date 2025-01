Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma, probabili formazioni: turnover Ranieri, Baldanzi o Soulé?

Va bene il calciomercato, va bene le voci sull’allenatore del futuro della, ma il presente vede una squadra pronta per scendere nuovamente in campo, cosa che dovrà fare ogni tre giorni per tanto tempo. Si parte con la sfida all’AZ, giovedì 23 gennaio alle 18:45 all’AFAS Stadion, valida per la penultima giornata di Europa League, prima poi di tornare in campionato con la trasferta sul campo dell’Udinese.cerca la vittoria in terra olandese sia per sfatare definitivamente questo benedetto tabù trasferta, con i giallorossi senza vittoria da 9 mesi, che per blindare il play-off.che si trova al momento al 14° posto con 9 punti conquistati in 6 gare, esattamente a +2 sulle eliminate e a -2 dalle prime otto, quelle che salteranno lo spareggio per volare direttamente agli ottavi di fiale.