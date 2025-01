Ilrestodelcarlino.it - Antisionisti alla bolognese

L'ultima disputa sulle bandiere palestinese ed israeliana espostefinestra del Comune di Bologna, un aspetto positivo ce l'ha: ha costretto la sinistra radicale a gettare la maschera. I fatti: il sindaco Lepore ha esposto per mesi la sola bandiera palestinese, facendo una netta scelta di campo, opinabile ma legittima, contestata dcomunità ebraica e dalle opposizioni. Poi è arrivata la tregua in Medio Oriente e il sindaco, non è dato sapere con quanta convinzione, ha esposto anche la bandiera israeliana, auspicando la pace. Decisione ineccepibile. Sennonché la città dei pro Pal (parte della comunità islamica e i soliti antagonisti) si è ribellata e la vicensindaca Emily Clancy, esponente di Coalizione Civica, si è schierata dparte dei contestatori contro il sindaco. Non solo. Rimproverando bonariamente gli amici antagonisti, a cui lei e la sua lista sono storicamente assai vicini, ha detto, testualmente: ''E' stato doloroso vedere il mio nome accostatoparola sionista''.