Alta tensione sulla tregua dopo l' attentato a Tel Aviv

Martedì sera quattro persone sono rimaste ferite da un terrorista che ha compiuto una serie di accoltellamenti in un quartiere alla moda di Tel, hanno riferito i servizi di emergenza e la polizia israeliana, prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco. L'aggressore si chiamava Abdelaziz Kaddi cittadino marocchino, titolare di una green card statunitense, secondo un documento d'identità trovato sul suo corpo. È stato ucciso a colpi di arma da fuocoscena del crimine. Si è trattato del secondo accoltellamento terroristico in tre giorni nella città israeliana. Il servizio ambulanze Magen David Adom (MDA) ha riferito che quattro persone sono rimaste ferite durante l'attacco avvenuto a Nahalat Binyamin. Le vittime includono due uomini, di 24 e 28 anni, che si trovano in condizioni moderate, e altri due, rispettivamente di 24 e 59 anni, in buone condizioni, ha precisato l'MDA.