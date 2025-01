Zonawrestling.net - AEW, sfoltire il roster è un dovere

Leggi su Zonawrestling.net

Si fa un gran parlare in questi giorni delle possibili (e alcune confermate) partenze delAEW. Per alcuni è il segno di un chiaro declino. Per altri (me compreso) è il segno di un decisione che andava presa almeno due anni fa. Dunque la compagnia è in ritardo su quel che avrebbe già dovuto fare. La messa a contratto compulsiva degli scorsi anni ha agitato tanto i fan, ma non ha portato a molto. Troppi wrestler si sono ritrovati/e a entrare e uscire dalle storie, talvolta senza un perché, con cambi di direzione continui che non hanno aiutato i rapporti trae dirigenza. È difficile guidare un gruppo di oltre 16 ragazze e ragazzi da piazzare in quattro show (fino al 2024). Era necessario intervenire, scremare, fare spazio, per concentrarsi solo su quelli veramente interessanti.