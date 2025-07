Migliora l' esperienza dei turisti | Tzitzikostas si complimenta con Gualtieri per Julia

Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile, ha rivolto un plauso entusiasta a Roma e al suo sindaco Roberto Gualtieri per l'innovativa iniziativa Julia, l'assistente virtuale pensato per rendere l’esperienza dei turisti ancora più coinvolgente e fluida. Questa collaborazione tra il Comune di Roma e le tecnologie digitali segna un nuovo passo avanti nel rendere la città eterna più accessibile e accogliente. Un esempio di come l’innovazione possa trasformare il turismo urbano.

Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile, ha parlato di Julia (l'assistente virtuale per esplorare Roma) e si è complimentato con il sindaco Roberto Gualtieri. È successo nel corso del suo intervento alla plenaria della Conferenza delle Regioni. "E permettetemi di congratularmi con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per aver lanciato l'iniziativa Julia: questa collaborazione tra il Comune di Roma, Chat GPT e Microsoft raccoglie i dati vitali dei visitatori all'arrivo e fornisce loro informazioni pratiche. L'ho usata la scorsa settimana durante la mia visita a Roma.

