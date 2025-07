L'Al Hilal compra un calciatore a Simone Inzaghi per le rimanenti partite del Mondiale per Club

L’Al Hilal si prepara a scrivere il proprio nome nella storia del Mondiale per Club, sorprendendo tutti con un acquisto strategico. Per le rimanenti partite del torneo, il club saudita ha tesserato un nuovo attaccante, portando in squadra Abderrazak Hamdallah in prestito da Simone Inzaghi. Un investimento che promette scintille e potrebbe cambiare le sorti della competizione. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa audace e le sue implicazioni future.

L'Al Hilal, che nel weekend giocherà i quarti di finale del Mondiale per Club, ha piazzato un colpo di mercato acquistando un nuovo attaccante. Inzaghi avrà in rosa Abderrazak Hamdallah, che passa all'Al Hilal in prestito per giocare la fase finale del torneo.

