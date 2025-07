dalla spagna alla germania tutta europa nel caldo torrido

L'Europa si trova sotto un caldo torrido senza precedenti, con temperature che superano i 41°C in Spagna e raggiungono i 38°C a Berlino. Un'ondata di calore estesa che si sposta da ovest verso est, mettendo alla prova cittadini e comunità. Mentre la Francia inizia a respirare meglio, Italia e Spagna affrontano ancora giorni di fuoco. In questo scenario, ci si attrezza come si può, cercando di resistere a questa sfida climatica senza precedenti.

Roma, 2 lug. (askanews) - Dalla Francia alla Spagna alla Germania, Europa bollente con temperature che hanno toccato in 38 gradi a Berlino e i 41 in Spagna, a Siviglia. Un'ondata di caldo torrido che dalla parte occidentale si sta spostando verso Est, ma non accenna a dimunuire almeno fino al fine settimana per quanto riguarda Spagna e Italia. La situazione dovrebbe migliorare invece in Francia già dal 3 luglio. Ci si attrezza come si può, turisti con ombrelli, cappellini, ventilatori, spruzzini d'acqua nei locali, nei bar, pause all'aperto all'ombra per le scuole ancora aperte che preferiscono i giardini alle aule roventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net