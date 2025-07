Google Messaggi nasconde la formattazione del testo | una funzione già pronta ma riservata a Gemini

Hai mai desiderato inviare messaggi con testo formattato su Google Messaggi? Scoperto da un utente, sembra che questa funzione sia già pronta, ma ancora riservata esclusivamente a Gemini. Un piccolo mistero che potrebbe presto rivoluzionare il modo di comunicare: scopriamo insieme come questa novità possa cambiare le regole del gioco.

Un utente ha scoperto che Google Messaggi supporta già la formattazione testo, ma la funzione è inaccessibile agli utenti e esclusiva di Gemini.

